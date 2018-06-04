Wyndham Hotels & Resorts, çatı kuruluşundan bağımsız oldu

, eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından ayrılma sürecini tamamladığını açıklandı.

(NYSE: WH), eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından ayrılma sürecini tamamladı. Yapılan açıklamaya gore Wyndham Worldwide Corporation artık Wyndham Destinations, Inc. (NYSE: WYND) adını alırken, Wyndham Hotels & Resorts da 20’nin üzerinde tanınmış markası ve 80’in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren ve otel yönetim hizmeti sağlayan şirketi olmayı sürdürecek. Türkiye’de 2020’ye kadar 100’üncü otellerini açma hedeflerinin altını çizen Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, şirketteki yeniden yapılanma ile bu hedefleri doğrultusunda yeni bir ivme yakalayacaklarını belirtti.

Wyndham Hotels & Resorts CEO’su Geoff Ballotti, "En büyük gücünü ekonomi ve orta sınıf pazarlarının öncüsü marka portöyünden alan, sahip olunan varlıklar açısından hafiflik ve düzenli ücret timeline dayanan iş modelimizi ileriye taşımayı sürdüreceğimiz bu yeni döneme girmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Satın almalar ve organik büyüme aracılığıyla değer yaratma becerisini kanıtlamış, dünyanın en büyük otel franchise vereni olarak; bir yandan misafirlerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken; diğer taraftan da otel sahiplerine ve bağlı otellerimize daha düşük maliyetle doğrudan müşteri yönelimi sağlamak amacıyla, sektöre öncülük eden sadakat ve teknoloji platformlarımızı güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.

Daha önce açıklandığı üzere, Wyndham Worldwide genel hisse sahipleri 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sahip oldukları her bir Wyndham Worldwide genel hisseleri karşılığında birer Wyndham Hotels & Resorts hissesinin sahibi oldu. Yeniden yapılanmayla birlikte, Wyndham Hotels & Resorts’un tedavülde yaklaşık 100 milyon hissesi bulunuyor.

Yeni adıyla Wyndham Hotels & Resorts, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’nin de en büyük uluslararası otel grubu konumunda. Şu anda Türkiye genelinde 65 oteli bulunan Wyndham Hotels & Resorts, 2020’ye kadar 100 otele ulaşmayı hedefliyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, "Dünya genelinde 20 markamızla, birbirinden farklı ihtiyaçları bulunan misafirlerimize hizmet sağlıyoruz. Bu markalardan altısı Türkiye’de de bulunuyor ve yenilerini de bu dinamik pazarla buluşturmayı planlıyoruz. Şirketimizin Wyndham Hotels & Resorts adı altında yeniden yapılanmasının, Türkiye’de 2020’ye kadar 100 otele ulaşma hedefimize daha güçlü bir şekilde odaklanarak yatırımlarımıza yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz" diye konuştu.