Xiaomi, Türkiye’deki ilk mağazasını Eylül’de açıyor

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün markalarından Evofone, yeni nesil teknoloji ekosistemi şirketi Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yapılan açıklamada; Xiaomi’nin inovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünleri, Eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk Mi Shop’ta satışa sunulacak.

Onur Çon: “Dünyanın en önemli markalarından birini Türk tüketiciler ile buluşturacağız”

Toplantıda açıklama yapan Evofone Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, “Evofone olarak farklı kategorilerdeki ürünleri, tüm dünyada beğeniyle kullanılan Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olmaktan dolayı gururluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi dünyanın sayılı markalarından birinin ürünlerini daha Türk tüketiciler ile buluşturacağız. Bu hizmetimizin yanı sıra teknik servis alanındaki deneyimlerimiz ile müşterilerimize proaktif ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğiz” dedi.

"Eylül ve Ekim aylarında iki Mi Shop açacağız"

Ayrıca, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına Eylül ve Ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da sonra da Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacakları bilgisini veren Çon, “Bu iki mağazada Xiaomi ürünleri hakkında detaylı alabilecek olan tüketiciler, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğini de yerinde deneyimleyebilecekler. İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayımızı kısa süre içerisinde artırmak da öncelikli iş planlarımız arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Xiaomi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bugüne kadar olduğu gibi teknoloji sektöründeki dinamikleri değiştireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonlarından Mi A2 de Türkiye’de satışa çıkacak

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Evofone ile Xiaomi arasındaki iş birliğinin en önemli gelişmelerinden birisi de Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonlarından Mi A2’nin, Evofone distribütörlüğünde kısa süre içerisinde Türk tüketiciler ile buluşması olacak.