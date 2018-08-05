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05 Ağustos 2018 09:11

Yabancı konuklar Türk ezgileriyle festivalin kapanışını yaptılar

Yerli ve yabancı binlerce kişinin katıldığı 19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yabancı konukların Türk ezgilerine eşlik ettiği dansları ve muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Yabancı konuklar Türk ezgileriyle festivalin kapanışını yaptılar

05 Ağustos 2018 09:11


19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanışı havai fişek ve dans gösterisiyle sona erdi. Öncesinde Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın son turu gerçekleşti. Yabancı konuklar geleneksel oyunlarını sergileyerek birbirleriyle yarıştılar. Ardından festival komitesi ve jüri üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaketleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, komite ve jüri üyelerine verdi. Kültür ve Sanat’ta Yaşam Boyu Başarı Ödülleri de festivalde sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Rutkay Aziz ve Nevra Serezli ödüle layık görüldü. Nevra Serezli konuşmasında festivalin takipçisi olacağını vurguladı.



Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın 1’incisi: Slovakya


19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanışı havai fişek ve dans gösterisiyle sona erdi. Öncesinde Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın son turu gerçekleşti. Yabancı konuklar geleneksel oyunlarını sergileyerek birbirleriyle yarıştılar. Ardından jüri kararıyla farklı kategorilerde belirlenen 1’incilikler sahiplerine kavuştu. Altın Köprü Halk Dansları’nın 1’incisi ise Slovakya oldu.


Festivalin kapanışında ise “Live is Life” şarkısıyla yabancı konuklar sahnede, vatandaşlar ise amfi tiyatroda dans ettiler. Türk ezgilerinin çalınmasıyla da eğlence ikiye katlandı. “Erik Dalı” türküsüyle yabancı konuklar dans etti. Havai fişek gösterisiyle de festivalin bu yılki kapanışı gerçekleştirildi.




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