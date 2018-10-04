Yabancı turistlerden Sarıgerme Dalaman'a yoğun ilgi

Yabancı turistlerin sonbaharda da Türkiye'ye olan ilgisi bitmiyor. Özellikle Sarıgerme Dalaman bölgesine yoğun talep oluşurken, bölgedeki otellerde sonbaharda erken rezervasyon fırsatıyla misafirlerine özel imkanlar sunuyor.

Sarıgerme Dalaman bölgesine yabancı turistlerin ilgisi giderek artıyor. Oteller de bölgeye olan talebi daha da arttırmak için sonbaharda da erken rezervasyona özel imkanlar sunuyor. Bu otellerden biri olan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort &Spa Hotel'in Genel Müdürü Tunç Batum, yeni uygulamaya dair değerlendirmelerde bulunarak, “Turistik bölgeler içerisinde Sarıgerme Dalaman Bölgesi de en az Belek'le kıyaslanabilecek derecede uzun bir sezona sahip. Öne çıkan avantajı ise sezon içindeki nem oranının oldukça düşük olması. Bu bölgenin iklimi hem yaz hem de kış insanlar için daha sağlıklı ve uygun koşullara sahip. Dolayısı ile bu çok önemli bir pazarlama aracı olarak öne çıkıyor. İlk defa bu yıl, bazı tur operatörleri özellikle İngiltere'den Charter uçuşları başlattı. Yabancı turizmcilerin bölgeye inandıklarını da kanıtlıyor bu gelişme. Bölgeye yapılacak yatırımların atıl olmaktan çıkıp daha uzun vadeli aynı Belek'le yarışır bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak bir sürece adım atıyoruz. Tur operatörlerinin yaklaşımını desteklemek için biz de otelimizi normalde 4 ay kapalı tutuyorduk. Artık 1 ay gibi kısa bir süre yatırım dönemleri, bakım, onarım çalışmaları için kapalı tutacağız. Onun dışından Kasım- Aralık 2018 dönemlerinde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir tek 06 Ocak- 16 Şubat kısa bir ara vereceğiz" dedi.

"Bölgede hızlı gelişim öngörüyoruz" diyen Tunç Batum, "Turizm Bakanımızın da bölgeye ilgisi büyük. Havaalanı değişti ve büyüdü. Tur operatörlerinin ilgisinin de artmasıyla, Sarıgerme Dalaman bölgesi ciddi bir şekilde ilerinin Belek'i olma yolunda ilerliyor. Kalite planlaması ve öngörüsünü üst seviyede tutarsak ciddi oranda Türkiye turizmine gelir getiren, daha orta seviye ve üzeri misafirlerin konakladığı bir destinasyon olacak. Dünyanın en büyük tur operatörü ve otel işletmecisi TUI de bölgede bulunan bazı otellerinde sezonu erken karşılamaya başladı. Hilton Dalaman olarak, 2021 senesinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir golf yatırımımız olacak. Onun da bu kış ön çalışmalarını yapıyoruz. Aslında bu kış bize de bir prove niteliğinde. Kışın neler yapacağız, insanların ilgisini buraya nasıl çekeceğiz üzerine çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.