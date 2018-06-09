Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 12:48

Yabancı uyruklu kasa hırsızları polis tarafından yakalandı

İstanbul’da girdikleri ev ve iş yerlerinde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu 4 kişilik çete, polis tarafından yakalandı.

Yabancı uyruklu kasa hırsızları polis tarafından yakalandı

09 Haziran 2018 12:48

Şüphelilerin alarmları bir cihaz yardımı ile etkisiz hale getirdikleri ve kasaları birkaç dakika içerisinde soydukları ortaya çıktı.


Bahçelievler’de polis ekipleri, bir turizm bürosuna giren 4 kişiyi kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gürcistan uyruklu şüpheliler Gedenidze G., Raul T., Michail Z. ve Akagi C., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulandı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise kapı alarmlarını dışarıdan etkisiz hale getiren bir cihaz bulundu. Evde bulunanlar arasında anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyumlu kağıtlar, kasa kilitlerini birkaç dakika içinde açabilen özel aparatlar dikkat çekti. Zanlıların Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Üsküdar’da toplam 9 iş yeri ve evden yaklışk 250 bin TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç