Yabancı uyruklu kasa hırsızları polis tarafından yakalandı

Şüphelilerin alarmları bir cihaz yardımı ile etkisiz hale getirdikleri ve kasaları birkaç dakika içerisinde soydukları ortaya çıktı.

Bahçelievler’de polis ekipleri, bir turizm bürosuna giren 4 kişiyi kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gürcistan uyruklu şüpheliler Gedenidze G., Raul T., Michail Z. ve Akagi C., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulandı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise kapı alarmlarını dışarıdan etkisiz hale getiren bir cihaz bulundu. Evde bulunanlar arasında anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyumlu kağıtlar, kasa kilitlerini birkaç dakika içinde açabilen özel aparatlar dikkat çekti. Zanlıların Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Üsküdar’da toplam 9 iş yeri ve evden yaklışk 250 bin TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.