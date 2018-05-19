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19 Mayıs 2018 14:08

Yabancı uyruklu öğrenciler Bağcılarlılar’a Kur’an ziyafeti verdi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kuran Gecesi” programında Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, Kuran’ı Kerim okuyup İslam alemi için dua etti.

Yabancı uyruklu öğrenciler Bağcılarlılar’a Kur’an ziyafeti verdi

19 Mayıs 2018 14:08

Okuduğu sela ile dinleyenleri duygulandıran Uganda Baş Müftüsü’nün oğlu Abdussalam Wamimimbi, “Ramazan’da dualar daha çok kabul oluyor. Bu yüzen başta Kudüs olmak üzere dünya barışı için dua etmeliyiz” dedi.


Ramazan Ayı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından bu mübarek ayın anlamı ve önemine yönelik zengin içerikli programlar devam ediyor. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda iftardan sonra başlayan etkinliklerin dün geceki konukları Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri oldu. İlçe sakinleri çocuklarını da yanına alıp bu manevi iklimden yararlanmak için alanı doldurdu.


“Uluslararası Kur’an Gecesi” isimli programda sahneye çıkan 7 öğrenci, davetlileri selamladıktan sonra kendilerini tanıtıp Türkiye’deki yaşantıları ve eğitimleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından ilk olarak Tanzanyalı öğrenci Omar Adam’ın Kur’an tilavetiyle başladı. Ardından sırasıyla İran’dan Hamid, Bosna Hersek’ten FarisCehajic, Doğu Türkistan’dan Abudusaimaiti Aıbaıdula, Malezyalı Muhammed Ahmed Bin Zaid ve Iraklı Mustafa Çakmakcı, okudukları ayetlerle Kur’an ziyafeti verdi.



“Dindar ve saygın bir hayat olduğu için Türkiye’yi tercih ettim”


Öğrenciler arasında yer alan Uganda Baş Müftüsü Shaban Ramathan Mubaje’nin oğlu Abdussalam Wamimimbi (21) de sela okuyarak alanda duygu dolu saatler yaşanmasına neden oldu. Kuran’ı Kerim programına yoğun ilgiden memnun kaldığını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölüm 2’nci Sınıf öğrencisi Abdussalam, “Dindar ve saygın bir hayat olduğu için Türkiye’de okumayı tercih ettim. Burada insanlar çok güvenilir ve çok misafirperver. Türkiye’de eğitim görmekten çok mutluyum” dedi.



“Eller İslam aleminin birlik ve beraberliği için semaya uzandı”


Tüm inananları Kudüs için duaya davet eden Wamimimbi, “Ramazan’da dualar daha çok kabul oluyor. Bu yüzen başta Kudüs olmak üzere dünya barışı için dua etmeliyiz. Kudüs biz Müslümanların kutsal toprağı ve er yada geç özgürlüğe kavuşacak” dedi.


Programın sonunda eller İslam aleminin birlik ve beraberliği için semaya uzandı. Kuran’ı Kerim etkinliği Ramazan Ayı boyunca Perşembe geceleri farklı isimlerin katılımıyla sürecek.




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