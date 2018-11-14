Yabancılar şifa bulmak için Türkiye'ye geliyor

Yabancılar Türkiye'de şifa bulmaya devam ediyor. Medicine Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kaplan, Somali'den gelen yabancı bir hastanın TAVI yöntemiyle kalp kapağının değiştirildiğini söyledi. Operasyon sonrasında yöntem ile bilgi de veren Kaplan, söz konusu yöntem ile başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Kardiyoloji alanında gelişen teknolojiyle beraber yeni yöntemler geliştiriliyor. Göğsü açmadan uygulanan kalp kapağı değişimi yöntemi TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), Prof. Dr. Kaplan tarafından Medicine Hospital'da ilk olarak uygulandı. Kardiyoloji ile kardiyovasküler cerrahi ekibinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sayesinde, masaya yatan Somalili hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtildi.

"İşlem başarı ile sonuçlandı"

Medicine Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaplan, operasyonun ardından yaptığı açıklamada; "Medicine ailesi için önemli bir gün. Sebebi biz bugün kardiyoloji ile kardiyovasküler cerrahi ekibi olarak, hastanemizde ve üniversitemizde ilk kez yapılan bir işlem gerçekleştirdik. İşlem başarı ile sonuçlandı" diye konuştu.

"Hasta yoğun bakımda sadece bir gün tutuluyor"

TAVI yöntemi hakkında bilgi veren Kaplan, "İşleme kısa adıyla 'TAVI' deniyor. Kasıktan giriyorsunuz, kalpten çıkan ana damarın ağzındaki eskimiş ya da bozulmuş kapağın yerine, yeni yapılmış kapağı takıyorsunuz. Bu yeni kapağı takarken hasta sadece lokal anestezi ile hafif uyutuluyor. Hastanın göğsü klasik yöntem ile kesilip açılmıyor. Sadece kalp atardamarından gidilip, eski kapağın içerisine yeni kapak takılıyor. Hasta bir gün yoğun bakımda tutuluyor, 2-3 günde serviste tutulduktan sonra taburcu ediliyor. Bu yöntem ileri yaştan ötürü kalp ameliyatı olamayacak hastalara, başka hastalıklardan ötürü ameliyat olamayacak hastalara uygulanabiliyor. Bu yöntem başarılı bir şekilde tüm dünyada uygulanıyor ve hastalar sağlığına kavuşuyor. Türkiye'de bir çok üniversite, eğitim-araştırma, bazı gelişmiş özel hastanelerde yapılan bir yöntem" dedi.

"TAVI işleminin süresi de oldukça kısa"

TAVI yönteminin bir çok avantajı olduğunu belirten Kaplan sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim hastanemizde ilk kez Somali'den gelen yabancı bir hastamıza yapıldı. İşlem kardiyoloji ve kardiyovasküler ekibinin ortaklaşa çalışması ile başarılı bir şekilde yapıldı. Bu yüzden gururlu ve mutluyuz. TAVI yönteminin klasik yönteme göre bir çok avantajı var. Klasik yöntemde hastanın göğsü kesilip, tamamen açılıyor. Bu yaranın iyileşme sürecinde hasta yatağa mahkum kalıyor. Uzun süre yaranın iyileşmesi bekleniyor. Bu iyileşme 4 ile 6 ay arası sürebiliyor. TAVI işleminde ise hasta 1 gün yoğun bakımda ve 3 gün serviste kaldıktan sonra evine gidebiliyor. En geç 1 hafta içerisinde ise işine ya da evine, günlük hayatına dönebiliyor. TAVI işleminin süresi de oldukça kısa. Kasıktan girildiği için hazırlanma süresi kısa sürüyor. Hastaya yansıyan yan etkiler de az oluyor. Klasik yöntemde ise hasta genel anestezi altında, uzun süreli bir ameliyat geçiriyor.”