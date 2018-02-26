Yabancılara satışta iller yarışıyor

Ocak satışlarında ilk onda yer alan Antalya’da 427, Bursa’da 161, Yalova’da 90, Trabzon’da 82, Ankara’da 71, Sakarya’da 51, Mersin’de 42, Muğla’da 41 ve ilk kez sıralamada yer alan Samsun’da 36 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bin 742 adet gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttı. Ocak 2018’deki yabancılara yapılan konut satışlarında iller sıralamasında ise, ilk sırada 545 konut satışı ile İstanbul yer aldı. Ocak satışlarında ilk onda yer alan Antalya’da 427, Bursa’da 161, Yalova’da 90, Trabzon’da 82, Ankara’da 71, Sakarya’da 51, Mersin’de 42, Muğla’da 41 ve ilk kez sıralamada yer alan Samsun’da 36 konut satışı gerçekleşti.

“Yabancıların sahipliği artıyor”

2012 tarihinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldığını ve her geçen gün satışların arttığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan gibi bazı ülkelerde arsa payı değil, taşınmazın ancak belirli bir süre ile kullanım hakkı satın alınabiliyor. Bizde ise yabancıya satışta topraktan da pay veriliyor. Örneğin, 2018 yılı Ocak ayı itibari ile İstanbul’da 13 bin 711 parselde yabancıların yeri var. Bu parsellerin toplam alanı ise 4 milyon 337 bin 851 metrekare. Bu sayı 2014 yılının yaklaşık yüzde 80 fazlası” dedi.

“Diğer illerde de artış var”

Yabancı gerçek kişilerin hissedar olduğu parsel sayısında sıralamanın farklı olduğunu belirten Özelmacıklı, “İstanbul’da 13 bin 711 parselde yabancıların yeri var. Antalya’da 9 bin 880, Muğla’da 6 bin, Aydın’da 3 bin 636, İzmir’de 3 bin 39, Bursa 2 bin 794, Yalova’da 2 bin 769, Ankara’da 2 bin 530, Mersin’de bin 531, Sakarya’da bin 296, Kocaeli’de 839 ve Hatay 300 parselde yabancılar hissedar. Hakkari ve Bitlis’de ise hiçbir yabancı gerçek kişiye ait taşınmaz yok” dedi.

"Afrin sınırı koruma altında"

Yabancılara satışta bazı kanuni sınırlamalar olduğuna da değinen Altın Emlak Genel Müdürü, “Örneğin şu anki Afrin sınırımıza komşu illerimiz olan Hatay ve Kilis’te yabancıların taşınmaz edinimi yasak. Bunun yanı sıra yabancı uyruklu bir gerçek kişi ülkemizde en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabiliyor. Hatta bir ilçenin yüz ölçümünün en fazla yüzde 10’u yabancılara satılabiliyor. Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 58 ilimizde satışlarda sorgulama da kaldırıldı. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, Tarım İl Müdürlüğü) onayına da sunmak zorundalar” dedi.