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Yabancıya konut satışları yıllık yüzde 58 arttı

2018 yılı ocak-Eylül döneminde yabancılara 24 bin 385 adet konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yabancılara 24 bin 385 adet konut satıldığı tespit edildi. Söz konusu dönemde yabancılara satılan konutlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış göstererek 24 bin 385 oldu. Bu dönemde en fazla konut alan yabancılar Iraklılar oldu.



2018 yılının ilk 9 aylık süresince Irak vatandaşları Türkiye'den 4 bin 866 adet konut satın aldı. Irak'ı 2 bin 197 adet konutla İran vatandaşları takip ederken üçüncü sırada, Kuveyt vatandaşları yer aldı. Kuveytliler söz konusu dönemde bin 408 adet konut satın aldı. Bahsi geçen aralıkta Suudi Arabistanlılar bin 885 adet, Almanlar bin 127 adet, Ruslar bin 443 adet, Afganlar bin 272 adet konut edindi.

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