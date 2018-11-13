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Yağış nedeniyle kayganlaşan yol adeta çarpışan araba pistine döndü

Kadıköy Kozyatağı’nda yağmurlu havanın da etkisi ile kayganlaşan yolda devrilen kamyon, trafiğin oluşmasına neden oldu.

Kadıköy Kozyatağı'nda yağmurlu havanın da etkisi ile kayganlaşan yolda devrilen kamyon, trafiğin oluşmasına neden oldu. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, kaza mahalline giren bir otobüs ise kayarak güçlükle toparladı. Bu sırada arkasında bulunan bir midibüs ise önündeki araca çarptı. Yaşanan kaza anı ise kamera kayıtlarına yansıdı.


TEM Bağlantında seyir halinde bulunan Fatih K.'nin kullandığı 34 FM 3306 plakalı hafriyat kamyonu E-5 karayolu girişinde bulunan Tuzcuoğlu köprüsünde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Kozyatağı'nda trafik oluşurken, olay yerine gelen polis ise güvenlik önlemi aldı. Bu önlemler sırasında kaza mahalline giren bir otobüs ise kaymaya başladı. Bu sırada arkasında bulunan bir midibüs ise önündeki araca çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı ise kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otobüs yolda kaymaya başlıyor. Ardından arkadan kayarak gelen midibüs hızla öndeki araça çarpıyor. Araçlar polisin kontrolünde yoldan kaldırıldı.

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