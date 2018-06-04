Yağız Avcı Akdeniz Rallisi’nde avantajını korudu

Ralli sezonunda şampiyonanın ikinci durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan veren Akdeniz Rallisi 454.45 kilometre sürdü ve toplamda 36 ekip yarışta start aldı. 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı, yarışın ilk gününü lider kapattı. İkinci günde de istikrarlı bir performans gösteren Avcı, Ford MotorSport Türkiye takımı adına yarıştığı organizasyonu ikinci tamamlayarak genel klasmandaki liderliğini devam ettirdi. Yarışı ise bir başka Ford MotorSport Türkiye pilotu Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı. Sırasıyla Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını geçen ekipler Girne Yat Limanı’nda gerçekleşen ödül töreninin ardından gözlerini 07-08 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Ege Rallisi’ne çevirdi. Avcı, orada da iyi bir sonuç alarak liderliğini koruyarak altıncı şampiyonluğa giden yolda ilerlemek istiyor.