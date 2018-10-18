Yağız Avcı İstanbul'da tozu dumana katacak

Büyük heyecana sahne olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son iki yarışı öncesi rekabet en üst seviyeye çıktı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek zorlu İstanbul Rallisi öncesi şampiyonluğun en büyük favorilerinden Red Bull sporcusu Yağız Avcı "Marmaris'te yaşadığımız şanssızlıkları geride bıraktık. Önümüze bakıp kalan iki yarışı da kazanmaya çalışarak altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı, bu hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek. Sezonun sondan bir önceki yarışında gözler zirve mücadelesinde olacak. Marmaris Rallisi'nde yaşadığı şanssızlıklara karşın hala şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İstanbul Rallisi'nden iyi bir sonuçla çıkarak Kocaeli'nde düzenlenecek son yarışa daha rahat girmek istiyor.

"Marmaris'te yaşadığımız şanssızlıkları geride bıraktık. Önümüze bakıp kalan iki yarışı da kazanmaya çalışarak altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz" açıklamasını yapan Avcı, pilotlar sıralamasında az bir farkla ikinci sırada yer alıyor.

5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ford Motorsport Türkiye pilotu, geçtiğimiz sene Portekiz'de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. İstanbul Rallisi, 20-21 Ekim'de Anadolu Yakası'ndaki gelenekselleşmiş toprak zeminli parkurda koşulacak.