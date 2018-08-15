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15 Ağustos 2018 10:54

Yağız Avcı şampiyonluğa koşuyor

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geride kalan dört yarışın üçünü kazanan Red Bull sporcusu Yağız Avcı adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Yağız Avcı şampiyonluğa koşuyor

15 Ağustos 2018 10:54



Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta Yeşil Bursa Rallisi’ni kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Yağız Avcı başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dört yarış sonunda topladığı 69,5 puanla zirvede yer alan Red Bull sporcusu, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlarsa kariyerinin altıncı Türkiye şampiyonluğunu kazanacak. Avcı, özellikle Eylül’de Marmaris’te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil olan Marmaris Rallisi etabında iyi puanlar almak istediğini belirtti.



Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Yağız Avcı “Önümüzde üç toprak ralli var. Biri Eylül’deki Dünya Ralli Şampiyonası. O yarış bizim için çok önemli. Üç gün boyunca yarışacağız ama bir buçuk günü Türkiye Ralli Şampiyonası’na dahil olacak. Dolayısıyla iyi bir strateji yapmak gerekiyor. Tamamen hıza dayalı bir yarış olmayacağını düşünüyorum. Oldukça zor bir yarış bizi bekliyor. Yarışın kat sayısı da yüksek. Bu yüzden de şampiyonluk yolunda iyi bir puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.



Marmaris’ten sonra İstanbul ve Kocaeli etaplarında da tozu dumana katmaya hazırlanan başarılı rallici, yaşadığı co-pilot değişikliklerine karşın ekip olarak iyi işler çıkardıklarını ve şu ana kadar her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade etti. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül’de gerçekleşecek Marmaris Rallisi (WRC) ile devam edecek.




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