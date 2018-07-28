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28 Temmuz 2018 13:07

Yağmur nedeniyle yollar göle döndü

İstanbul’da beklenen sağanak yağış, Anadolu yakasının bazı ilçelerinde etkili oldu.

Yağmur nedeniyle yollar göle döndü

28 Temmuz 2018 13:07

Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. Sancaktepe’de yoğun yağış sebebiyle yollarda su birikintisi meydana geldi. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek oluşan su birikintisinden kurtarmaya çalıştı. Bir vatandaşın ise yalın ayak ve beline havlu sararak aracı sudan kurtarmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.


Öte yandan, bazı araçların çamura saplandığı görüldü.




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