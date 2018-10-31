Yahya Kemal Vefatının 60. Yılında Anılıyor

yüzyıl Türk edebiyatının büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60. yılında düzenlenen bir etkinlikle anılacak.

Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı vefatının 60. yılında anılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 1 Kasım Perşembe günü, İÜ Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlik 14.30'da başlayacak.“Evvel Giden Ahbâb” başlığını taşıyan etkinlik kapsamında oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın yapacağı bir panel gerçekleşecek. Panele Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar Yahya Kemal Beyatlı'nın edebi ve estetik yönünü farklı boyutlarıyla ele alacaklar.

Yahya Kemal Şiirlerinden Şarkılar

Etkinlik kapsamında ayrıca Elif Uyar Ömürlü ve korosu mini bir konser verecek. Konserin repertuvarı Yahya Kemal Beyatlı şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşuyor.

Estetikten Feragat Etmeyen İstanbul Şairi

"İstanbul Şairi", "Türk Medeniyetinin Şairi" gibi sıfatlarla anılan Yahya Kemal Beyatlı, devrinin şiir anlayışına, estetiğine, tarih ve kültür anlayışına etki etmiş bir isimdir. Yahya Kemal Beyatlı, isabetli tarih görüşü ve hemen bütün eserlerinde vurguladığı yüksek İstanbul muhabbeti ve hassasiyetiyle Türk insanının ufkunu açan bir şairdir.

Bunları, öğrencisi ve dostu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle "estetikten feragat etmeksizin" gerçekleştirmiştir. Beyatlı 1 Kasım 1958'de vefat etmiştir.