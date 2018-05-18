Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe üçüncü maça çıkıyor

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka 19 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Final serisinin ilk maçını Fenerbahçe, ikinci maçını da Yakın Doğu Üniversitesi kazanmış ve durum 1-1’e gelmişti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Serinin en zor maçı”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, deplasmanda oynayacakları üçüncü maç için, ’serinin en zor maçı’ değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçı kırılma noktası olarak nitelendiren Kalaycıoğlu, “Öncelikle maçın rakip sahada olması işleri zorlaştırıyor. Rakibimiz kendi sahasında maç kaybetmek istemeyecektir. Zira kendi sahalarında kaybederlerse geriye düşmüş olacaklar ve bu yüzden sert bir savunma geliştireceklerdir. Seride 1-1 eşitlik var ve iki takım için de kırılma noktası olan bir maç. Mücadele gücü yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de rakibimizin bu savunma gücünün farkındayız ve iyi mücadele ederek karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.

Serinin ikinci maçında hırsla mücadele ettiklerini ve tüm oyuncuların en güzel şekilde sahada kendilerini gösterdiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “İyi savunma yaptık ve rakibimiz bu anlayışı çözemedi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yine aynı şekilde sıkı savunmamız ile oyunu yönlendiren ve kontrolü elinde tutan taraf olarak maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.