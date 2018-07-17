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17 Temmuz 2018 12:12

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Yavuz milli görevden döndü

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Yavuz milli görevden döndü

17 Temmuz 2018 12:12

Dr. H. Ulaş Yavuz, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hazırlık kampında takımın doktorluğu yaptı.


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İspanya’da yapılacak 2018 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’na katılacak olan A Milli Basketbol Takımı’nın, İstanbul ve Kanada da sürdürdüğü hazırlık kamplarında Spor Hekimi Doç. Dr. Ulaş Yavuz’un takım doktorluğunu üstlendiği belirtildi. Yavuz, Dünya Şampiyonası’nın B Grubu’nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi vermeye hazırlanan millilerle 1 Ağustos’ta tekrar bir araya gelecek.




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