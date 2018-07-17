Dr. H. Ulaş Yavuz, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hazırlık kampında takımın doktorluğu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İspanya’da yapılacak 2018 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’na katılacak olan A Milli Basketbol Takımı’nın, İstanbul ve Kanada da sürdürdüğü hazırlık kamplarında Spor Hekimi Doç. Dr. Ulaş Yavuz’un takım doktorluğunu üstlendiği belirtildi. Yavuz, Dünya Şampiyonası’nın B Grubu’nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi vermeye hazırlanan millilerle 1 Ağustos’ta tekrar bir araya gelecek.