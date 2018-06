Yakın Doğu Üniversitesi, ROBOCUP 2018’de Dünya şampiyonu oldu

Bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RobuCup Dünya Şampiyonası’na yedinci kez katılan NEUIslanders takımı oynadığı maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alarak Dünya şampiyonluğunu elde etti.

Takım kaptanı Ersin Aytaç, elde ettikleri şampiyonlukla ilgili olarak mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Aytaç, “Yedinci kez Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan ve şampiyon olarak adımızı duyurmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda dalgalandırarak adaya başarılı bir sonuçla dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 maçta hiç yenilgi almadı

Robotik Dünya Kupası Şampiyonlar liginde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Japonya, Çin, Hollanda ve Kolombiya’dan 13 takımı geride bırakan NEUIslanders, oynadığı maçlarda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvadaki ilk maçını Amerika Birleşik Devletlerinden Georgia Institute of Technology Üniversitesinin Robojackets takımı ile oynayan NEUIslanders, maçtan 1-0 galibiyet ile ayrıldı. İkinci maçında ise bu sene Güney Amerika açık turnuvasını kazanan Brezilya’nın Military Engineering Institution Üniversitesi ile 0-0 berabere kaldı. Turnuvanın ikinci gününde Kanada’dan University of British Columbia’nın “Thunderbots” takımı ile oynayan NEUIslanders, maçı 2-0 galibiyetle tamamlayarak liderlik koltuğuna oturdu. İkinci maçında ise University of Laval’ın “Ultron” takımı ile karşılan NEUIslanders bu maçı da 2-0 üstünlük ile bitirerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı turnuvanın 3. günü Şili’den “AIS” takımıyla karşılaşırken maçı 7-0 ile kazanarak turnuvadaki liderliğini sürdürdü. Robocuptaki son maçını AMC takımıyla oynayan NEUIslanders bu maçta 0-0 berabere kaldı. Bu skorların ardından ise Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders RoboCup 2018’i şampiyon olarak tamamladı.