Yakın Doğu Üniversitesili Kayla Mcbride, ABD Milli Takımı’na çağrıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun İspanya’da 2018 yılında düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek olan ABD Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi, Türkiye Federasyon Kupası ve EuroCup kupalarının kazanılmasında önemli rol oynayan Kayla McBride’ın, ABD Kadın Milli Takımı Başantrenörü Clark Heard tarafından kadroya davet edildiği belirtilirken, McBride’ın Eylül ortasında ABD Milli Takımı’nın ilk çalışmasını yapacağı kampa katılacağı duyuruldu.

Hazırlık turnuvalarında forma giymeyecek

Yıldız oyuncu kampa katılacak olması sebebi ile 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinden düzenlenecek olacak Uluslararasi Dr. Suat Günsel Kupası ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin katılacağı Adana ASKİ hazırlık turnuvası maçlarında yer almayacağı kaydedildi.

Kayla McBride, ABD Milli Takımı ile kamp çalışmalarını tamamlamasının ardından EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Euroleauge Şampiyonu Dynamo Kursk ile 5 Ekim’de Rusya’da oynayacağı Süper Kupa maçında hazır bulunacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Ne kadar Doğru bir Transfer Yaptığımızın Göstergesi”

Kayla McBride’ın ABD Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, transfer adına doğru kararlar aldıklarının örneği olduğunu dile getirdi.

McBride’ın kendini geliştirdiği için ABD Milli Takımı’na çağrıldığını ifade eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Geleceği görmek önemli. Geleceği görebildiğiniz zaman doğru kararlar vermiş oluyorsunuz. Kayla McBride’da bizim ne kadar doğru bir transfer ettiğimizin göstergesi. Doğru kararlar aldığımızın örneği” şeklinde konuştu.

“Kayla çalışkanlığı ile örnek olan bir sporcu oldu her zaman” diyen Kalaycıoğlu, her şeyin çalışarak başarılabileceğini ve hedeflere ulaşılabileceğini söyledi.

Oyuncularının ABD Milli Takımı’na katılarak Dünya Şampiyonası’nda bulunmasının önemli olduğunu ifade eden baş antrenör, bundan mutluluk duyduklarını ve McBride’ın ana kadroda yer almasını sağlamak için onu destekleyeceklerini anlattı.