Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Binlerce öğrencinin mezun olduğu törende dereceyle mezun olan öğrencilere konuşmalarının ardından hediyeler verildi.

Törene, Yüksek Mahkeme Emekli Başkanı Şafak Öneri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Emekli Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Yektaoğlu, HP Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Albay İbrahim Dağman, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, fakülte birincisi Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu Yüksel Öztürk’ün konuşmasının ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Dr. Cengiz Ereli ve Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ müzik dinletisi gerçekleştirdi.

“Adada kıtalı olma vizyonunda ilerliyoruz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal; “Bu gece noktaları birleştirip bütün bir resim oluşturduğumuz gurur gecemiz. Bu gece adada kıtalı olma vizyonunda ilerlediğimiz, eğitimsel ve sosyal faaliyetler ürününü gördüğümüz dönüm noktası. Öncelikle değerli mezunlarımızı yürekten kutlar, bu vizyonu bizlere yaşatma şansı bulan Yakın Doğu ailesine şükranlarımı sunarım” dedi.

Aksal, “Yakın Doğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü disiplinlerarası bilimleri bir araya getiren nitelikli kadrosu ile bilime, etkiye duyarlı olarak hizmet vermektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye’nin birçok ilinden, KKTC’den en çok bilim insanlarını buluşturup akademik paye veren bir bilim merkezi durumundadır. Eğitim Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Eğitim Bilimleri alanında tenzil, tensir, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bu alanların öğretiminde, ana bilim dalları işbirliği ile uluslararası çalışma ve yükseköğretimde kaliteyi artırma yolunda araştırma ve geliştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Enstitümüzün gelişimini destekleyen kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, mütevelli heyeti başkanımıza, rektör yardımcılarımıza, meslektaşlarıma, enstitü kurulundaki anabilim dalı başkanlarıma, etik kurulu üyelerime ve işbirliğini esirgemeyen fakülte dekanımız Prof. Dr. Hakkı Mirici’ye teşekkür ederim” dedi.

“Mesleğinde yetkin gençleri gururla uğurladık”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici mezun olan öğrencilere şunları söyledi: “Lisans ve lisans üstü programlarından mezun olan gençlerimizin başarılarını ve sevincini paylaşmak üniversitemizin ülkemize ve dünyaya kazandıracağı mesleğinde yetkin, genç eğitimcileri büyük bir gururla uğurlamak için bir aradayız. Evlatlarınızın hayata atılmayı ve kendi ayakları üzerinde durmayı başardıkları gün geldi artık. Onlarla gurur duyabilirsiniz. yıllardır sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Yakın Doğu Üniversitesi’nin seçkin akademik kadrosu ile sunulan iyi bir eğitim alarak bir marka üniversitesi diploması almaya hak kazandınız

“Erdemli , dürüst ve etik olun”

Prof. Dr. Mirici’nin ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç Dr. Mustafa Kurt, “Çabalarınızdan dolayı diplomalarınızı alacaksınız. Erdemli olun, dürüst olun ve etik kurallarına sıkı sıkı bağlı kalın. Eğer bunların değerini bilir ve yaşamınızı buna göre değerlendirirseniz bizim size vermek istediğimiz ilkeli, iyi ve eleştirel düşünen insan olma amacımıza da katkı sağlamış olacaksınız. Size tekrar yaşamınızda başarılar dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören diplomaların takdimi ve geleneksel kep atma töreni sona erdi.