Henüz 14 yaşında, imam hatip lisesinde ortaokul öğrencisiyken, İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi) üyesi olduğu iddiası ile 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 11 yıl hapis cezası yatan 28 Şubat mağduru Gazeteci Yakup Köse, 28 Şubat davalarının yeniden ele alınarak mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

“Yaklaşık 400’e yakın 28 Şubat mağduru 22 senedir cezaevlerinde”

Ergenekon, Balyoz ve Gezi davalarında müspet sonuçların çıktığını, 28 Şubat mağdurlarının yeniden yargılanma taleplerinin ise reddedildiğini ifade eden Yakup Köse,“Son zamanlarda yaklaşık şu 200 senelik zaman diliminde çok hızlı bir şekilde yargı Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama kararları çıkartırken, biz 28 Şubat’tan dolayı 22 yıldır cezaevinde olan insanlar için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu mesele artık Türkiye’nin görünmeyen, kanayan bir yarası haline geldi. Bu belki üstlerde çok hissedilmiyor ama tabanda artık insanlar 28 Şubat’ta dergi dağıtıp da, Kur’an kursu açıp da, sohbet verip de bunu suç sayan yargı kararları neticesinde içeri giren insanların bir şekilde tahliye edilmesini ve yeniden yargılanmasını istiyorum. Yaklaşık 400’e yakın 28 Şubat mağduru 22 senedir cezaevlerinde. Bunun kamuoyuna düşmesini, gündeme gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza böyle bir soru sordum. Cumhurbaşkanı’mız da zaten bu konuda hassasiyeti de olduğu için soru için çok teşekkür etti. Ve bu konuda açıkçası çalışmalar yapılması gerektiğini de beyan etti. Şimdi bakın şu üstüne basa basa söylenmesi gerekenlerdendir; Bugün Ergenekon’da, Balyoz’da, Gezi davalarında yargılananların müspet sonuçları çıkıyorsa ve bizim içeride olan arkadaşlarımızın yeniden yargılanma kararları reddediliyorsa o zaman 28 Şubat tahakkümü hala bu ülkenin üzerindedir. Biz darbelerden hesap sormazsak yeni darbelerle karşılaşacağımızı sürekli söyledik. Bunu 17-25 Aralık’tan önce de söyledik. 15 Temmuz’dan önce de söyledik” diye konuştu.

“Kartel medyası bu işkenceyi alkışladı”

28 Şubat döneminin medyası tarafından terörist ilan edilerek hedef haline getirildiklerini vurgulayan Köse, “14-15 veya 16 yaşındaki bir çocuk terörist olabilir mi? Veyahut da tırnak içerisinde diyelim ki bu çocuk bir şey yapmış. Bu çocuk büyüklerin kaldığı koğuşa koyulabilir mi? Veya bu çocuk; Çocuk Islah Mahkemesinde yargılanması gerekirken DGM’de (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) yargılanabilir mi? Bakın Hürriyet Gazetesi’nin o dönemde bir manşeti var; Salih Mirzabeyoğlu mahkemeye çıkarılırken saçları usturaya vurulmuş, kafası dakikalarca tekmelenmiş bir şekilde mahkemeye çıkarıldı. Şimdi Hürriyet Gazetesi bu işkenceyi alkışladı. Rahmetli Erbakan Hoca’nın deyimiyle kartel medyası bu işkenceyi alkışladı. Medya bürokrasiyi cesaretlendirebilen bir unsurdur. Onun neticesinde çıkan kararlar bize işkenceye sebep oldu. Bunların hesap vermesi lazım. Siz bu manşetleri niye attınız? Siz bu başörtülü çocukların, öğrencilerin üzerine köpekleri salarken dönemin unsurları niye alkışladınız? Nereden alıyordunuz bu emirleri? O yüzden ben 28 Şubat ile alakalı kapsamlı bir soruşturmanın açılmasını ve 28 Şubat davasının gerekirse yeniden açılıp, objektif bir şekilde değerlendirilip kararlar alınmasını istiyoruz. 28 Şubat’tan hesap sorarsak 17-25 Aralık’ı anlayabiliriz. 28 Şubat’tan hesap sorarsak 15 Temmuz’un neticelerini ve 15 Temmuz’da nasıl hesap sorulması meselesini anlayabiliriz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmak benim için inanılmaz büyük bir şereftir”

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seyahat eden gazeteciler arasında bulunan Yakup Köse,Cumhurbaşkanı tarafından ağırlanmanın büyük bir şeref olduğuna vurgu yaparak,“Benim annem; ‘Oğlum seni cezaevinden kim çıkarırsa hayatım boyunca ona duâ edeceğim’ demişti. Ben cezaevinden 2004 senesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın vesilesiyle çıktım. Beni soğuk duvarlardan alıp ana kucağına koyan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmak benim için inanılmaz büyük bir şereftir” ifadelerini kullandı.