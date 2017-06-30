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30 Haziran 2017 15:11

Yalova Armutlu‘da Doğa Evleri projesinin temeli atıldı

Erdem İnşaat, Yalova Armutlu’daki başladığı ikinci projesi ’Doğa Evleri’nin temelini attığını bildirerek, yapının 5-6 ay gibi kısa zamanda bitireceğini açıkladı.

Yalova Armutlu‘da Doğa Evleri projesinin temeli atıldı

30 Haziran 2017 15:11


Erdem İnşaat Yalova Armutlu’daki ikinci projesi Doğa evlerinin temelini attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; merkezi İstanbul Çekmeköy’de bulunan şirket, asansörlü ve deniz manzaralı toplam 23 dairelik projede, bir çok özellik ile diğer projelerden ayrılacağını kaydetti.


"Bizim için önemli olan kalite"


Erdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, "Yalova Armutlu’da başlatmış olduğumuz Şimşek evleri projemizi tamamlayarak teslim ettik. Şimdi sırada Doğa Evleri projemiz var. En büyük referansımız yaptığımız projelerimiz diyerek tatil cenneti Armutlu’da benim de evim olsun diyen tüm vatandaşlarımızı projemizi incelemek üzere ofisimize bekliyoruz" dedi.


Yalova Armutlu’nun termal suyu, temiz denizi ve doğa harikası ormanları ile her kesimin beğenisini kazandığını belirten Sedat Erdem, "İstanbul’a yakın olması tatil yapanların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Dairelerin içerisinde spot lambalar, germe tavanlar, görüntülü diafonlar, fitness, botanik bahçe, şelale gibi bir çok yaşam alnını projemize dahil ettik. İnşallah 5-6 ay gibi zamanda bitireceğiz” şeklinde konuştu.




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