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05 Aralık 2017 18:23

’Yan bakma’ tartışmasıyla yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Fatih’te ‘yan bakma’ nedeniyle yaşanan kavgada 31 yaşındaki genç önce bıçaklandı, ardından silahla vuruldu.

’Yan bakma’ tartışmasıyla yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

05 Aralık 2017 18:23

Yaşanan saldırı anı kameralara yansırken, saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; sokakta arkadaşları ile sohbet eden inşaat işçisi 31 yaşındaki Mustafa Cete’nin yanına daha önce "yan bakma" nedeniyle tartıştığı kişi yaklaştı. Elinde bıçak bulunan şahıs kavga etmeye başladığı Cete’yi defalarca bıçakladı. Birkaç saniye sonra saldırganın 2 arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Aralarından bir kişi Mustafa Cete’ye tabancayla defalarca ateş etti.


Aldığı darbelerin ardından yere düşen Mustafa Cete’yi bıçaklamayı ve tekmelemeyi sürdüren şahıslar bir süre sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cete hayatını kaybederken, yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.


Kameralara yansıyan görüntülerde şahısların dakikalarca genci bıçakladığı, ardından defalarca ateş ettiği görülüyor. Kayıplara karışan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinden İ.A.’yı gözaltına alırken, 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.




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