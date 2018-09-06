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06 Eylül 2018 23:23

Yanan aracı damacana su ile söndürdüler

İstanbul Eyüpsultan’da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından damacana sularla söndürüldü.

Yanan aracı damacana su ile söndürdüler

06 Eylül 2018 23:23


Olay, saat 21.00 sıralarında Hasdal Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kopuz idaresindeki 34 TZ 0442 plakalı hafif ticari araçta TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken aracın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden Kopuz, aracı kenara çekerek yanında bulunan çocuğuyla birlikte dışarı çıktı. Yangını gören diğer sürücüler araçlarından inerek İrfan Kopuz’a yardıma koştu.



Yangına damacanalı müdahale


Aracında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmek isteyen İrfan Kopuz, başarılı olamadı. Bu sırada o yöne ilerleyen ve içerisinde su damacanaları olan başka bir araç sürücüsü yangını görerek yardıma koştu. Şoförün yangın tüpleriyle alevleri söndüremediğini gören su satıcısı, aracına dönerek içi su dolu damacanaları aldı. Vatandaşların da yardımıyla damacanalardaki sular boşaltılarak yanan araca müdahale edildi.


Araç sürücüsü İrfan Kopuz, “Araç giderken alev aldı. Sağ şeride çektim. İtfaiye bekliyorum. Sağ olsun diğer sürücüler yardım etti. Yangını söndürdük. Çocuğumla gidiyordum. Ne oldu anlamadım” dedi.


Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.




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