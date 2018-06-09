5 Nisan tarihinde çıkan yangında büyük zarar gören Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesinde onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İsmi değiştirilip yeni bir hastane olarak hizmet vermeye başlayacak olan hastane binasında yangının izleri siliniyor. Yangının ardından 3 ay içinde tekrar hizmete sokulması planlanan hastanenin en çok zarar gören yüksek binasında dış cephe çalışmaları için henüz iskele kurulma işlemi yeni yapılıyor. Yan binada ise dış cephe güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.