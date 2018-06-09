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09 Haziran 2018 10:12

Yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde onarım çalışmaları sürüyor

Yangın nedeniyle kapatılan ve Temmuz ayında tekrar hizmete girmesi planlanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde onarım çalışmaları sürüyor

09 Haziran 2018 10:12


5 Nisan tarihinde çıkan yangında büyük zarar gören Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesinde onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İsmi değiştirilip yeni bir hastane olarak hizmet vermeye başlayacak olan hastane binasında yangının izleri siliniyor. Yangının ardından 3 ay içinde tekrar hizmete sokulması planlanan hastanenin en çok zarar gören yüksek binasında dış cephe çalışmaları için henüz iskele kurulma işlemi yeni yapılıyor. Yan binada ise dış cephe güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.




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