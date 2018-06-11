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11 Haziran 2018 16:50

Yangın çıkan iş merkezinde çökmeler meydana geliyor

Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinin yangın dolayısıyla çatısı ve iç duvarlarında çökme meydana geldi.

Yangın çıkan iş merkezinde çökmeler meydana geliyor

11 Haziran 2018 16:50

Sabah saatlerinden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


Sabah saat 06.45 sıralarında Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Aradan geçen 10 saate rağmen iş merkezindeki yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Yangın dolayısıyla binanın çatısında ve iç duvarlarında çökme meydana geldi. Yangının çıkışı itibariye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.




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