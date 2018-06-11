Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 17:11

Yangın nedeniyle çatısı ve duvarları çöken iş merkezi havadan görüntülendi

Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinin yangın dolayısıyla çatısı ve iç duvarlarında çökme meydana geldi.

Yangın nedeniyle çatısı ve duvarları çöken iş merkezi havadan görüntülendi

11 Haziran 2018 17:11

İş merkezinde çöken çatısı ve duvarları havadan görüntülendi.


Sabah saat 06.45 sıralarında Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı bir binada yangın çıkmıştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı. Yangının çıkışı itibariye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları sürdüğü sırada binanın çatısı ve iç duvarları çöktü. Çöken çatı ve duvarlar havadan görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç