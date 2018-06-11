İş merkezinde çöken çatısı ve duvarları havadan görüntülendi.

Sabah saat 06.45 sıralarında Zeytinburnu’nda iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı bir binada yangın çıkmıştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı. Yangının çıkışı itibariye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları sürdüğü sırada binanın çatısı ve iç duvarları çöktü. Çöken çatı ve duvarlar havadan görüntülendi.