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29 Kasım 2017 12:23

Yangın sonrası İstanbul Üniversitesi havadan görüntülendi

İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın sonrası son durum havadan görüntülendi.

Yangın sonrası İstanbul Üniversitesi havadan görüntülendi

29 Kasım 2017 12:23

Görüntülerde binanın büyük bir hasar almadığı, baca kısmında yoğun duman nedeniyle kararma olduğu görüldü.


İstanbul Üniversitesinde "Profesörler Evi" olarak da bilinen yemekhanede atık yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sonrası havadan görüntülenen binanın büyük bir hasar almadığı, baca kısmında dumanlardan dolayı kararma olduğu gözlemlendi.


İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı restoran olarak kullanılan Tarihi Profesörler Evi mutfağının bacasında zamanla oluşun yağın birikmesi sonucu bacanın ısınması ile birlikte yoğun bir duman çıkışı olmuştur. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı olarak bacayı soğutma çalışmaları yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tarihi Profesörler Evi binasında herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.




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