Yangında ölen ünlü youtuber'ın paylaşımı yürekleri acıttı

İstanbul Bağcılar'da kiraladığı stüdyoda çıkan yangında kız arkadaşıyla birlikte ölen ünlü youtuber Emre Özkan'ın 1 ay önce yaptığı paylaşım sevenlerini üzüntüye boğdu.

Ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan sevenleri derin üzüntüye boğuldu. Yaptığı parodi şarkılarla ünlenen Özkan'ın yaklaşık bir ay önce sosyal medyada "Birileri demiş Emre Özkan öldü" paylaşımı sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü youtuber'ın paylaşımı altına sevenleri tarafından, "Açıklamayı görünce tüylerim ürperdi, doğrudur öldü, içim cız etti, açıklamadaki oldu gerçekten" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ayrıca Emre Özkan, 15 Temmuz nöbetleri esnasında "Gördü Türkiye" şarkısını seslendirmiş şarkıyla ilgili ise, "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip 'Bunu bestelemeni istiyorum' dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim" demişti. Emre Özkan'ın seslendirdiği parça ölüm haberinden sonra tekrardan gündeme geldi.