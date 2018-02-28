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28 Şubat 2018 15:17

Yangındaki can pazarı kamerada

Avcılar’da üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangındaki can pazarı kamerada

28 Şubat 2018 15:17

Yangının çıktığı dairede şans eseri kimse bulunmazken, yan dairede ise yaşlı bir kadın torunuyla birlikte mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan yaşlı kadın ve torununu merdivenle kurtardı.


Yangın; saat 14.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak’ta üç katlı bir binanın orta katında çıktı Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıktığı dairede birinin olup olmadığını kontrol eden ekipler dairede kimse olmadığını belirledi. Yan dairede ise yaşlı bir kadının torunuyla birlikte mahsur kaldığı belirlendi. Bu sırada çocuğunun ve annesinin yangında mahsur kaldığını haber alan genç kadın, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri merdivenle yaşlı kadın ve küçük torununu bulundukları yerden kurtardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, genç kadın mahsur kalan annesi ve çocuğuna sarılarak ağladı. Yaşlı kadın ve çocuk, kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Yangının doğalgazdan kaynaklandığını iddia eden Sürmeli Çakır, “Yangın sanırım doğalgazdan çıkı..Üst katta polis memuru oturuyor. Yangının çıktığı dairede kimse yok” dedi.




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