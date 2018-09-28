Yangının çıktığı huzurevi sakinlerinin yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Sultangazi'de bir huzurevinde çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, huzurevi sakinleri üzerilerinde battaniyelerle korku dolu bakışlarla yangının söndürülme çalışmalarını izledi.

Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi'nde Gazi Caddesi'nde bulunan huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Huzurevinde çıkan yangında 86 yaşlı vatandaş, personel tarafından hemen binadan çıkartıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangından sağ salim kurtarılan huzurevi sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Üzerlerindeki battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışan huzurevi sakinlerinin yaşadığı korku kameralara yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlılara olay yerinde kontrolleri yaparken, yangın kontrol altına alındı.