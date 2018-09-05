Yankı Erel, çiftlerde de Amerika Açık’a veda etti

Amerika’nın New York kentinde düzenlenen ve sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık devam ediyor. Turnuvada gençler kategorisinde sezonun ilk maçına çıkan Yankı, Fin partneri Otto Virtanen ile 6 numaralı seribaşları Tristan Boyer-Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-6 ve 6-3’lük skorlarla kaybeden Yankı ve Virtanen çifti turnuvaya ilk turdan veda etti.

Gençler kariyerinin son slam turnuvasını oynayan 2000 doğumlu Yankı, ekim ayında Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda milli formayı terletecek.