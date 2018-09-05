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05 Eylül 2018 14:14

Yankı Erel, çiftlerde de Amerika Açık’a veda etti

Sezonun son Grand Slam Turnuvası olan Amerika Açık’ın gençler kategorisinde müsabakalara çıkan Yankı Erel, teklerin ardından çiftlerde de ilk turda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Yankı Erel, çiftlerde de Amerika Açık’a veda etti

05 Eylül 2018 14:14


Amerika’nın New York kentinde düzenlenen ve sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık devam ediyor. Turnuvada gençler kategorisinde sezonun ilk maçına çıkan Yankı, Fin partneri Otto Virtanen ile 6 numaralı seribaşları Tristan Boyer-Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-6 ve 6-3’lük skorlarla kaybeden Yankı ve Virtanen çifti turnuvaya ilk turdan veda etti.


Gençler kariyerinin son slam turnuvasını oynayan 2000 doğumlu Yankı, ekim ayında Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda milli formayı terletecek.




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