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15 Temmuz 2018 19:09

Yankı Erel, Wimbledon’da şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Wimbledon Gençler Şampiyonası’nda Fin partneri Otto Virtanen ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Yankı Erel, Wimbledon’da şampiyon oldu

15 Temmuz 2018 19:09


Türk tenisi tarihi günlerinden birini 2018 Wimbledon’da yaşadı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında gençler kategorisinde çiftlerde Fin Otto Virtanen ile ortaklık kuran milli raket Yankı Erel, finalde Nicolas Mejia/Ondrej Styler’ı 7-6, 6-4 yenerek mutlu sona ulaştı.


17 yaşındaki Yankı Erel, bir Grand Slam turnuvasında şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Slam arenasında zafer kazanan ilk Türk sporcu ise 2014 Amerika Açık Gençler Şampiyonası’nda çift kızlarda ipi göğüsleyen İpek Soylu olmuştu.




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