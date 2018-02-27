Yankı Erel’den rekor

basamağa tırmanan genç tenisçi Yankı Erel, Türkiye’nin genç erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.

ITF Gençler Turu’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Yankı Erel, gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini ekledi. basamağa tırmanan Yankı, Türkiye’nin genç erkeklerdeki klasman rekorunun yeni sahibi oldu.

Son olarak Rusya’nın Kazan kentindeki Grade 1 seviye Yeltsin Cup ITF Gençler turnuvasında teklerde yarı final, çiftlerde final oynayan 2000 doğumlu Erel, bu derecelerinin karşılığı olarak 11 sıra yükselişle 18’inciliğe yerleşti.

Ergi Kırkın’ın rekorunu iki basamak geliştiren Yankı, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda teklerde üçüncü tura kadar ilerleyerek slam arenasında genç erkekler kategorisinde bunu yapan ilk Türk tenisçi olmuştu.