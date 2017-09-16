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16 Eylül 2017 11:00

Yanlış diş fırçalamak dişlere zarar veriyor

Diş fırçalamanın dişlerin doktor aracılığıyla tavsiye edilen uygun fırçayla mekanik olarak temizlenmesi prosedürü olduğunu belirten Yrd.

Yanlış diş fırçalamak dişlere zarar veriyor

16 Eylül 2017 11:00

Doç. Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, yanlış diş fırçalamanın dişlere zarar verdiğini söyledi.


Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Uygun fırça herkes için değişik olabilmektedir. Mine yapısı zayıf, diş etleri sorunlu bireylerde yumuşak fırçalar yeğlenirken, bu yapılarda herhangi bir problemi olmayan, fırçayı bastırmadan uygun koşullarda kullanan bir kişi için orta sertlikte bir fırça kullanması uygun olabilmektedir” dedi.


Yine kullanılan macunun kişinin kendi gereksinimlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çakmakçıoğlu, “Fırçaya uygun ölçüde uygulanıp fırçalama prosedürü gerçekleştirilmelidir. Dişlerin fırçalanması esnasında yapılan en büyük yanlış, bastırarak fırçalama hareketleridir. İnsanlar genellikle dişlerinin bastırarak daha iyi temizleneceğini düşünürler. Bunun için de hızlı ve kontrolsüz bir biçimde bastırarak dişlerini fırçalarlar. Diş macunun hissettirdiği ferahlık hissiyle temiz bir ağza ulaştığını zanneden kişiler, aslında yeteri ölçüde plak temizliği sağlayamadıkları gibi sarsıntıya maruz bıraktıkları kök kuron birleşim yeri olan diş eti sınırında kök çürüklerine sebep olmaktadırlar” diye konuştu.



“Fırçalama günde en az iki kere, en fazla ise üç kere olmalı”


Herkes için fırçalama yönteminin asıl olarak diş doktoru tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Çakmakçıoğlu, “Buna karşın diş fırçalamanın genel bir tarifini yapmak icap ediyorsa şu tavsiyelerin altını çizmekte yarar vardır. Fırçalama günde en az iki kere, en fazla ise üç kere ve her zaman öğün alımını izlemelidir. Fırçalama için macun, diş fırçasına küçük bir ölçüde uygulanmalı ve mümkün mertebe mentolsüz macunlar tercih edilmelidir. Dişleri fırçalarken, fırçanın kılları 45 derece açı ile diş ve diş etinin birleşim yerine değmeli ve o bölgede en az 10 kere yuvarlak temizleme hareketi yapmalıdır. Ardından alt çenede yukarı doğru, üst çenede aşağıya doğru süpürme hareketleriyle yerinden hareketlendirilen yemek artığı ve plak uzaklaştırılmalıdır” dedi.


Yrd. Doç. Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Dişlerimizin bütün yüzeylerini temel olan bu plağı hareketlendirmedir. Ardından uzaklaştırma hareketini uygulayarak temizlemeliyiz. Ön dişlerimizi temizlerken açıyı biraz arttırıp, paralel konumda fırçalama yapabiliriz. Öğütücü dişlerimizin öğütme bölgelerini, ön ve arka titreşim hareketleriyle temizlemeliyiz. Bütün bu temizleme prosedürünün en az 2-3 dakika devam etmesi gerekmektedir. Daha kısa sürede biten fırçalama kimi bölgeleri atladığımız anlamına gelebilir” şeklinde konuştu.




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