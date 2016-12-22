Yanmaz inşaat levhası, yangını hapsedecek

Son dönemlerde gündeme gelen öğrenci yurdu ve fabrika yangınlarında yaşanan can kayıpları yeni üretilen yanmaz malzemeyle son bulacak.

Perlit madeninden üretilen tamamen yerli Perpan adlı malzeme ile inşa edilen yapılar 1500 dereceye kadar ısıyı hapsediyor. Ölüm ve maddi hasarları en aza indirecek yeni buluş sayesinde evin bir odası yanarken yangın asla yan odayı etkilemeyecek. İstanbul Kağıthane’de uzman heyetlerin gözetiminde düzenlenen test çalışmasında Perpan malzeme ile üretilen 2 odalı bir bina 1600 dereceye kadar ısıtılarak oluşacak etkiler lazer ölçüm cihazlarıyla ölçüldü. yangın çıkan odada sıcaklık zaman zaman 1800 dereceye kadar çıkarken yan odada ise sıcaklığın 25-35 derece arasında seyrettiği tespit edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu etkinlik alanında Perpan ile inşa edilen kulübe yakılarak 1600 dereceye kadar sıcaklıkta dahi erimediği ve yan odada oturan kişinin hiç zarar görmediği sergilendi. Lazerli ölçüm cihazları ile sıcaklığı ölçülen evi test alanında hazır bulunan uzman heyet inceledi.

Dünya rezervinin yüzde 75’inin Türkiye’de yer aldığı Perlit madeninden üretilen Perpan isimli malzemenin inşaat sektörü için çığır açacak bir buluş olduğunu ifade eden Proje Sorumlusu Rıfat Külahçı, “Bu malzeme kullanıldığında örneğin geçtiğimiz günlerde yaşanan yurt yangını bu kadar kişinin canına mal olmazdı. Yangın bir odada başladığında sadece orası yanar ve diğer odaya sıçramazdı. Normal şartlarda 400 derecede binanın duvarları patlar ve ısı diğer odalara akarak binayı bir fırına çevirir. Ateş olmasa bile o binada yaşam imkanı çok zordur. Bu malzemeyle ise 1600 derecede bile yan odalar en fazla 40-50 derece ısınır. Doğal olarak hayatta kalmak için zaman kazanılır. Bu malzemede aynı zamanda mükemmel bir ses yalıtımı elde edilir. Yan odada davul çalınırken diğer odada bir bebek mışıl mışıl uyuyabilir. Patentini aldığımız bu buluş şu anda pek çok binada kullanılmaya başlandı. Özellikle fabrikalardan ve konut projelerinden büyük talep alıyoruz” diye konuştu.