VERİMDER, ’ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu’ konularında, tüketici hak ve sorumluluklarını gözetmenin yanı sıra çalışmalarında ilgili kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve eşgüdümü sağlamayı hedefliyor.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya ülkelerinin ana gündem maddelerinden biri olan enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) adıyla yeni bir sivil toplum örgütü faaliyete başladı. Yapılan açıklamada; Türkiye ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç noktası olan yapılarda enerji verimliliğini birincil misyon olarak belirleyen VERİMDER, iştigal alanını sadece yapılarla sınırlı tutmayacak. Dernek, enerji verimliliği bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağlayacak, araştırmalar, saha çalışmaları, konferanslar ve diğer iletişim kanallarını kullanarak, hane halkına dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak

Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında, tüketici hak ve sorumluluklarını gözetmek üzere kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan VERİMDER, tüketicinin ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirilmesi konusunda faaliyet göstererek ülke ve ev ekonomisinde tasarruf yapılmasını sağlayacak. Üniversite, bilim kuruluşları ve araştırma geliştirme kurumları ile bilimsel faaliyetlerde de bulunacak VERİMDER, ayrıca okullardaki mevzuata göre enerji tasarrufu bölümleri açılmasına ve sektörün ara ve teknik eleman ihtiyacına da katkıda bulunacak.

"Rotamız enerji verimliliği"

Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletecek, küresel ısınmanın neden olduğu felaketleri önleyecek çalışmalar ile enerjinin etkin/verimli kullanılması konusunda liderlik yapmayı hedeflediklerini söyleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, dernek ile ilgili şu bilgileri verdi: "Her geçen gün artan enerji ihtiyacımıza karşın dünyamızdaki fosil enerji kaynakları ne yazık ki sınırlı. Bu enerjiyi verimli kullanmadığımız takdirde gelecek nesillerin kullanabileceği enerji kaynakları olmayacak. Öte yandan ülkemizde her yıl tükettiğimiz enerji maliyetleri ülkemizin ekonomisini de etkilemekte. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki enerji verimliliği ve tasarrufu ile tüm bu sorunlar azaltılabilir. Rotamızı her zaman enerji verimliliği olarak belirlediğimiz, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği ile, toplumun pek çok farklı kesimini bir araya getirerek ülkemizde bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bu sorumluluk bilinci ile tüm yapılarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

"Isı yalıtımında standartları belgelendireceğiz"

Isı yalıtımının enerji verimliliğinde en önemli başlıklardan olduğunu vurgulayan Alkin, "Ülkemizde enerji verimliliğini yaygınlaştırabilmek için ısı yalıtımı uygulamaları konusunda mevcut standartların güncelleştirilmesi ve mevcut olmayan konularda yeni standartların hazırlanması üzerine çalışacağız. Özellikle ülkemizdeki denetim birimleri ile işbirliği ortamı oluşturarak sektörde standartlara ve yönetmeliklere uyum konusunda test ve belgelendirme fonksiyonu üstleneceğiz" dedi.