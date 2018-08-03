Uğurlu, Türk oyuncuların yüksek derecede beğeni aldığını ve bazı Arapların Türk oyuncular ile tanışmak için Türkçe bile öğrendiklerini söyledi.

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkede Türk dizilerini, Türk dizi oyuncularını tanıtan Yapımcı Savaş Uğurlu, bir dönem ekranlarda olan ‘Gümüş’ dizisi ile başlattığı furya, önce Ortadoğu ülkelerinde ardından tüm dünyada devam etti.

“Türkçe konuşma eğitimi almak istiyorlar”

Türk dizilerine en çok ilginin olduğu ülkelerin başında Arap ülkelerinin geldiğini öne süren Uğurlu, “İşin en ilginci de Arap kadınları ve erkekleri bizlere ulaşarak Türk ünlüleri ile görüşmek için Türkçe eğitim almak istediklerini ve nereden alabileceklerini soruyorlar. Yine ilginç bir konuda çok pahalı hediyeleri hayran oldukları isimlere vermemiz için bizlerle irtibata geçiyorlar” dedi.

"Ünlülerle görüşebilmek için Türkiye’de 1 ay kalanlar da var’’

Ortadoğu’nun birçok ülkesinden son zamanlarda İstanbul’a gelen Araplardan ilginç talepler olduğunu belirten Yapımcı Savaş Uğurlu, “Türk dizi oyuncuları ile bir umut tanışabiliriz, görebiliriz diye ile ülkemize gelen Ortadoğu seyircilerine öncelikle dizilerinin çekildiği mekanlar gezdiriliyor. Ama en ilginçlerini demek gerekirse çok tanınmış bir Türk erkek oyuncumuz ile otururken Katar’dan çok zengin bir prensin kızından telefon aldık. Artık gece gündüz arayan birisi olan kadın uçağını gönderip Türk oyuncu arkadaşım ile sadece Katar’daki saraylarında yemek yemek istediğini söyledi. Ayrıca ona 70-80 bin liralık hediyeler aldığını ve kendisine yollamak istediğini söyledi. O ünlü Türk arkadaşı mecburen telefonunu değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü günde 100 kere aramaya başlamış ve Türkçe öğrenerek tacizlerine devam ediyordu. Ülkemize gelip iki dakika hayran oldukları oyuncuları görmek için bildiğimiz birçok Arap izleyici var ve bu hayranlar iki kare fotoğraf çekmek için çok ciddi rakamlar harcıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Zirve yine Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün”

Ortadoğu ülkelerinde yıllardır zirveyi koruyan Kıvanç Tatlıtuğ ile yine Arapların büyük beğenisini kazanan Tuba Büyüküstün’ün beğeni zirvesinde olduğunu dile getiren Uğurlu, “Ortadoğu ülkelerinde yeni yüzler ve yeni Türk oyuncu arayışı vardı. Fakat Cesur ve Güzel dizisinin yayına girmesi ile yine Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün Ortadoğu ülkelerinde kadın ve erkek hayranlarının gözdesi oldu” diye konuştu.