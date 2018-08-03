Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:40

Yapımcı Savaş Uğurlu: "Araplar Türk ünlüler ile tanışmak için Türkçe öğreniyor"

Yapımcı Savaş Uğurlu, Arap ülkelerinde yayınlanan Türk dizi ve filmleri orada yaşayan halkı fazlasıyla etkilediğini belirtti.

Yapımcı Savaş Uğurlu:

03 Ağustos 2018 11:40

Uğurlu, Türk oyuncuların yüksek derecede beğeni aldığını ve bazı Arapların Türk oyuncular ile tanışmak için Türkçe bile öğrendiklerini söyledi.



Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkede Türk dizilerini, Türk dizi oyuncularını tanıtan Yapımcı Savaş Uğurlu, bir dönem ekranlarda olan ‘Gümüş’ dizisi ile başlattığı furya, önce Ortadoğu ülkelerinde ardından tüm dünyada devam etti.



“Türkçe konuşma eğitimi almak istiyorlar”


Türk dizilerine en çok ilginin olduğu ülkelerin başında Arap ülkelerinin geldiğini öne süren Uğurlu, “İşin en ilginci de Arap kadınları ve erkekleri bizlere ulaşarak Türk ünlüleri ile görüşmek için Türkçe eğitim almak istediklerini ve nereden alabileceklerini soruyorlar. Yine ilginç bir konuda çok pahalı hediyeleri hayran oldukları isimlere vermemiz için bizlerle irtibata geçiyorlar” dedi.



"Ünlülerle görüşebilmek için Türkiye’de 1 ay kalanlar da var’’


Ortadoğu’nun birçok ülkesinden son zamanlarda İstanbul’a gelen Araplardan ilginç talepler olduğunu belirten Yapımcı Savaş Uğurlu, “Türk dizi oyuncuları ile bir umut tanışabiliriz, görebiliriz diye ile ülkemize gelen Ortadoğu seyircilerine öncelikle dizilerinin çekildiği mekanlar gezdiriliyor. Ama en ilginçlerini demek gerekirse çok tanınmış bir Türk erkek oyuncumuz ile otururken Katar’dan çok zengin bir prensin kızından telefon aldık. Artık gece gündüz arayan birisi olan kadın uçağını gönderip Türk oyuncu arkadaşım ile sadece Katar’daki saraylarında yemek yemek istediğini söyledi. Ayrıca ona 70-80 bin liralık hediyeler aldığını ve kendisine yollamak istediğini söyledi. O ünlü Türk arkadaşı mecburen telefonunu değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü günde 100 kere aramaya başlamış ve Türkçe öğrenerek tacizlerine devam ediyordu. Ülkemize gelip iki dakika hayran oldukları oyuncuları görmek için bildiğimiz birçok Arap izleyici var ve bu hayranlar iki kare fotoğraf çekmek için çok ciddi rakamlar harcıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Zirve yine Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün”


Ortadoğu ülkelerinde yıllardır zirveyi koruyan Kıvanç Tatlıtuğ ile yine Arapların büyük beğenisini kazanan Tuba Büyüküstün’ün beğeni zirvesinde olduğunu dile getiren Uğurlu, “Ortadoğu ülkelerinde yeni yüzler ve yeni Türk oyuncu arayışı vardı. Fakat Cesur ve Güzel dizisinin yayına girmesi ile yine Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün Ortadoğu ülkelerinde kadın ve erkek hayranlarının gözdesi oldu” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç