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06 Temmuz 2017 15:57

Yapımında sona gelinen 15 Temmuz Zafer Anıt’ı havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yapılan “ 15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı”nın yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Yapımında sona gelinen 15 Temmuz Zafer Anıt’ı havadan görüntülendi

06 Temmuz 2017 15:57

15 Temmuz’a sayılı günler kala yapımında sona yaklaşan anıt havadan görüntülendi.


15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen “15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı” yapımı hız kesmeden devam ediyor. Zafer Anıtında hain darbecilere karşı direnirken, şehit düşenlerin isimleri yer alacak. Anıtın, darbenin yıl dönümü olan 15 Temmuz’a kadar bitirilmesi hedefleniyor.


Öte yandan, 15 Temmuz’a sayılı günler kala yapımında sona gelinen anıt, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Anıtın yapımının devam ettiği ve işçilerin çalışmaları görülüyor.




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