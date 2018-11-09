Yaralı geldi oynayarak çıktı

Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri ip kesiği olan sevimli köpeği tedavi ederek eski sağlıklı günlerine döndürdü.

Küçükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri, ip kesiği olan sevimli köpeği tedavi etti. Kanlar içerisinde sırtı yarılmış halde Küçükçekmece Belediyesi veteriner hekimlerine getirilen sevimli köpek tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Eski sağlıklı günlerine dönen köpek, oynayarak sevincini gösterdi.

“Sırtı yarılmış, kanlar içerisindeydi"

İp kesiği nedeniyle sırtı yarılan sokak köpeği duyarlı bir vatandaş tarafından Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezde acilen müdahale edilen köpeğin yarası tedavi edildi. Sevimli sokak köpeği şimdi, rehabilitasyon merkezinden kendisini sahiplenecek hayvanseveri bekliyor.

Tedavi için getirilen köpeğin ip kesiği olduğunu belirten Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli hekim Yunus Emre Sondoğan, “Geldiğinde ip kesiği nedeniyle sırtı yarılmış bir haldeydi, kanlar içerisindeydi. Yarayı temizledik. Pomat sürüp dikiş attık. Krem sürdük. Antibiyotik ve vitamin verdik. Gerekli tedavilerini yaparak sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.