Yaralı martı veteriner ekiplerince tedaviye alındı

Eyüpsultan Belediyesinde hayvanlara yönelik bakım ve tedavi çalışmaları devam ediyor. Nişanca Mahallesinde kedilerin kovaladığı yaralı martıyı bulan Eyüpsultanlı vatandaş, martıyı Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Birimine teslim etti. Konuyla ilgili bilgilendirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Masa’ya gelerek yaralı haldeki martıyı tedavi etmek için teslim aldı.

Yaralı martı Eyüpsultan Belediyesi’ne ait hayvan ambulansına alınarak tedavi için kliniğe götürüldü. Yaralı martının, tedavisi ve bakımları gerçekleştirildikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacağı öğrenildi.