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22 Kasım 2017 13:18

Yaralı martı veteriner ekiplerince tedaviye alındı

Eyüpsultan’da yaralı halde bulunan martı, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı martı veteriner ekiplerince tedaviye alındı

22 Kasım 2017 13:18


Eyüpsultan Belediyesinde hayvanlara yönelik bakım ve tedavi çalışmaları devam ediyor. Nişanca Mahallesinde kedilerin kovaladığı yaralı martıyı bulan Eyüpsultanlı vatandaş, martıyı Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Birimine teslim etti. Konuyla ilgili bilgilendirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Masa’ya gelerek yaralı haldeki martıyı tedavi etmek için teslim aldı.


Yaralı martı Eyüpsultan Belediyesi’ne ait hayvan ambulansına alınarak tedavi için kliniğe götürüldü. Yaralı martının, tedavisi ve bakımları gerçekleştirildikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacağı öğrenildi.




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