Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan vatandaşın arkadaşı yaptı

İstanbul Sultangazi'de iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaptı.

Olay, Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy yönünden Gaziosmanpaşa yönüne sol şeritten seyir halinde olan 34 F 6310 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 F 6310 plakalı araç savrularak, sağ şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 F 6310 plakalı aracın sol arka tekeri koparken, kontrolünü kaybeden diğer araç kaldırıma çarparak durdu. Kazada 34 F 6310 plakalı aracın şoförü Abdurrahman S. yaralandı. Yaralı şoföre ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaparken, yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Teker altından fırladı”

Yaralının kaburgalarında kırık olabileceğini söyleyen kazaya karışan diğer sürücü, “34 F 6310 plakalı araç sol şeritten devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma vuruyor. Vurduktan sonra da sağ şeride doğru yöneldi. Bu arada teker altından fırlamıştı. Benim sol kapıya çarpıp, benim kaldırıma vurmama sebep oldu. Arkadaş biraz sıkıntılıydı. Ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçtan çıkardık. Kenarda dinleniyordu. Ambulans alıp hastaneye kaldırdı. Durumu iyiydi. Kaburgalarında biraz rahatsızlık hissediyordu. Hastaneye kaldırıldı. Sağ kaburgalarında bir sıkıntı vardı” dedi.

“Fenalaştığını hissettim”

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan Emrah Özdoğan, “Geldiğimde kaza olmuştu. Arkadaş ayaktaydı. ‘Bir şeyin var mı' dedim. Araçlarla ilgilenmedim. Ambulans çağırması gerektiğini söyledim. ‘Gerek yok' dedi bana. Biz yatırdık herhangi bir şey olmasın diye. Sonra biraz daha fenalaştığını hissettim. Ve hemen ambulansı aradık. Hareket etmemesi gerektiğini söyledim. İlkte iyiydi, ayaktaydı ama sonra kötü gördüm onu. Çünkü kaza sıcak anında belli olmuyor. O da hissetmeyebilir onu. İnşallah bir şey olmaz” diye konuştu.