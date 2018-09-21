Yarım asırlık gazeteci, anılarını bir kitapta topladı

Yarım asır sürdürdüğü aktif gazetecilik mesleğini geçtiğimiz yıl noktalayan havacılığın duayen muhabiri Faik Kaptan, meslek hayatındaki unutulmaz anılarını ‘Atatürk Havalimanı'nda 40 Yıl' isimli kitabında topladı.

47 yıl önce Gazetecilik mesleğine başlayan ve çeşitli basın kuruluşlarında görev aldıktan sonra geçtiğimiz yıl aktif meslek hayatını noktalayan Gazeteci Faik Kaptan anılarını, bir süredir yazdığı kitapta bir araya getirdi. Meslek hayatının 40 yılını havacılık muhabiri olarak Atatürk Havalimanı'nda geçiren Faik Kaptan, ‘Atatürk Havalimanı'nda 40 Yıl' ismini verdiği kitabının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener'in yanı sıra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Başmüdürü Timur Alp Bayrak, Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün ve çok sayıda davetli katıldı.

“Havacılığın kalkınmasına basındaki arkadaşların da çok büyük katkısı oldu”

40 yıllık havacılık anılarının yer aldığı kitabın tanıtım toplantısında söz alan TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, "Atatürk Havalimanı 15 Temmuz'da bir tarih yazdı. Hepimiz buradaydık. Basındaki arkadaşlar, emniyet görevlileri, bütün havayolu şirketi çalışanları, yer hizmetleri çalışanlarıyla demokrasiye hep birlikte direndik. Cumhurbaşkanımız 'Hava meydanlarına gidin' deyince Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin en büyüğü olarak, herkesin toplandığı bir yer oldu. Demokrasiyi savunan bir yer oldu. Öncesinde ise çok acı bir olay yaşadık. 45 kişiyi kaybettik, 11'i bizim çalışanımızdı. Tabii bütün bunlar anılarda kaldı. Acı ve tatlı günlerimiz oldu ama ben basındaki arkadaşlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. Hepsi her zaman bizi destekleyici, yapıcı haberler yaptılar. Havalimanının her köşesinden haberleri oldu. Bunu en güzel şekilde paylaştılar. Türkiye'de havacılığın kalkınmasına basındaki arkadaşların da çok büyük katkısı oldu" şeklinde konuştu.

“Türk havacılık tarihinin başucu kitabı olabilir”

TAV Havalimanları'nın dünya genelinde 18 havalimanını işlettiğini ve servis şirketleriyle birlikte 78 havalimanında var olduklarını ifade eden Sani Şener, Atatürk Havalimanı'nın önemine dikkat çekerek, "Atatürk Havalimanı'nın yeri bizde her zaman ayrı olacak. Faik Kaptan da kitabında gerçekten çok güzel anılar var. Gerçekten çok güzel şeyler hatırlatmış. Güzel bir anı olacaktır. Türk havacılık tarihinin başucu kitabı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ise Faik Kaptan'ın havacılığa ilişkin anılarını kağıda dökmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Havacılığa gönül vermiş adına bu kitap büyük bir hizmet. Ben kendisine Türk sivil havacılığına yaptığı katkı nedeniyle teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı basın mensuplarının gerçekten bizim gönlümüzde çok güzide bir yeri var. Onların objektif değerlendirmeleri, devletin yanında, ülkemizin yanında, milletin yanında pozitif değerlendirmeleri çok büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

“Gazeteci arkasında kalıcı bir eser bırakmalı”

Yaklaşık yarım asırlık mesleğinde edindiği tecrübeleri yeni kuşaklara aktarmak için kitap yazdığını dile Gazeteci Faik Kaptan da, "47 yıllık meslek hayatımın 40 yılını geçirdiğim. Atatürk Havalimanı'nda gazeteci olarak yaşadıklarımdan oluşan ve içerisinde 85 hikayenin bulunduğu kitabımı sizlere takdim ediyorum. Gazeteci kitapsız olmamalı, bunu öğrendim. Yaşadığı olayları değerlendirmeli, arkasında kalıcı bir eser bırakmalı. Bu onların gelecek kuşaklara bırakacakları en önemli görevdir” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Faik Kaptan, yarım asırlık meslek hayatındaki anılarının yer aldığı ‘Atatürk Havalimanı'nda 40 Yıl' isimli kitabını toplantıya katılan okurları için imzaladı.