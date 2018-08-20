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20 Ağustos 2018 08:52

Yarış yapan lüks araçlar TEM’de kazaya neden oldu

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii’nde, iddiaya göre yarış halindeki iki lüks otomobil kaza yaptı.

Yarış yapan lüks araçlar TEM’de kazaya neden oldu

20 Ağustos 2018 08:52

Yaşanan kaza sonrası kadın sürücünün aracı büyük maddi hasar alırken, vatandaşlar seferber oldu.


Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların iddiasına göre, 34 AIK 421 plakalı araç aynı marka başka bir lüks otomobil yarış halindeydi. Trafikte makas atarak ilerleyen otomobiller seyir halinde olan kadın sürücünün kullandığı 34 UP 6912 araca çarptı. Kaza sonrası içinde 2 çocuğun bulunduğu kadın sürücünün kullandığı 34 AIK 421 plakalı araç hasar gördü. Kazada 2 çocuk da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kaza anına tanık olan bir taksi sürücüsü yaşananları aktarırken, vatandaşlar da yoldan geçen araçları durdurmaya çalışıp olası yeni bir kazayı önlemeye çalıştı.




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