Yarışmaya katılacak gençlerden canlı performans

'si düzenlenecek olan Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasında Özel Yalova Uzmanlar Kolejini temsil edecek öğrenci grubu, verdiği konserle izleyenleri hayran bıraktı.

Altı kişiden oluşan müzik grubunda Nisan Çiçek ve Atahan Kahraman (Solist), Baran Buğday (Elektro Gitar), Murat Efe Yağmur (Elekro Gitar), Caner Eldutar (Davul), Oğuz Kaan Özcan(Bass Gitar) bulunuyor. Deneyimli müzik öğretmenleri tarafından uzun süredir çalışmalarını sürdüren grubun şarkıları daha çok popüler müziğin önemli eserlerinden oluşuyor.

Özel Yalova Uzmanlar Koleji Müdürü Esra Seven, müzik grubundaki öğrencilerin daha önce de liseler arası müzik yarışmasına katıldığını, ayrıca Yalova halkı tarafından tanınan ve çok sevilen bir grup olduklarını söyledi.