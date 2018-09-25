Yaşam Akademisi Ekim'de de devam edecek

Yaşam Akademisi, Akbatı AVM'deki söyleşilerine Ekim ayında da devam edecek. Liderlik eğitiminden kişisel gelişime, çocuk gelişiminden bebek bakımına kadar uzanan zengin içerikleriyle söyleşiler, Perşembe günleri 14.00-16.00 arasında Akbatı etkinlik alanında gerçekleşecek.

Yaşam Akademisi, Ekim ayında dopdolu içeriğiyle Akbatı AVM misafirlerini ağırlamaya devam edeceği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; Ekim ayının ilk konuğu, köpekleri ile katılımcılara liderlik bazında danışmanlık veren Nihan Seçal olacak. Seçal, 4 Ekim Perşembe Hayvan Hakları Koruma Günü'nde saat 14.00'da ‘Koç Köpekler ve Dengede Yaşam' başlıklı söyleşisinde köpekler aracılığıyla liderliği, saygıyı, özgüveni, önyargısız bakışı, sakinliği, kriz yönetim becerilerini, empati kurmayı anlatacak. Söyleşi sonrası rehber köpekler Tekila ve Noah ile biraraya gelecek misafirler, mini bir rehberlik deneyimi yaşayacaklar.

Ayın ikinci söyleşisini yeni doğan bebek bakımı, beslenmesi, banyosu, masajı ve uykusu gibi konularda deneyimli hemşire Sevim Kuruçay Çam verecek. 'Yeni Doğan Bebek Beslenmesi ve Bakımı' başlıklı söyleşisinde Sevim Hemşire, 11 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da anne adaylarını ve yeni anneleri en doğru şekilde bilgilendirerek yol gösterecek.

Ekim ayında Yaşam Akademisi'nin bir diğer konuğu ünlü oyuncu Asuman Dabak olacak. Televizyonda ve sinemada her zaman sevilen ve akılda kalan karakterlere imza atan Dabak, 'Hayat için Az Daha Fazladır' başlıklı konuşmasıyla 18 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da misafirlerle buluşacak.