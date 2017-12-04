Yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalık: AIDS

Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HIV enfeksiyonuna bağlı ölüm oranının geçmişe oranla, doğru önlemler ve tedavi yollarının uygulanmaya başlanmasıyla azaldığını, ilk çıktığı dönemlerin aksine günümüzde artık AIDS’in tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, böylece günümüzde ölümcül hastalıklar listesinden çıkarılıp, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalıklar listesine alındığını belirtti.

"AIDS tedavi edilebilir bir hastalık"

HIV infeksiyonu ile ilgili olarak farkındalığın artırılmaya başlanması ile dünya genelinde dikkat çekici değişikliklerin ortaya çıktığına değinen Doç. Dr. Hüseyin Kaya Süer, günümüzde AIDS hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. UNAIDS 2017 raporuna göre, 2004 yılında Doğu ve Güney Afrika’da AIDS nedeni ile ölümlerin 1,1 milyon kişiye ulaştığını ve bölgede virüs tedavisi için kullanılan ilaçlarla, 2016 yılında AIDS nedeni ile ölüm oranlarının yüzde 62 oranında azaldığını (420.000 kişi kadar) vurgulayan Hüseyin Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın farklı coğrafik alanlarında, AIDS’e bağlı ölümlerde düşüşler de gözlendi. Son on yılda Karayipler’de yüzde 52, Batı ve Orta Avrupa ile Kuzey Amerika’da yüzde 45, Asya ve Pasifik’te yüzde 39, Batı ve Orta Afrika’da ise yüzde 30 azalma görüldü. Ancak bazı bölgelerde AIDS’e bağlı ölümlerde endişe verici artışların devam ettiği de belirtilmektedir. Son on yılda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 48, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 38 artış gerçekleşti."

"En sık bulaşma yolu cinsel temas"

Dünya genelinde uygulanan HIV önleme ve tedavi programları ile HIV enfeksiyonunun bulaşmasının azaldığını ifade eden Süer, 2010’dan bu yana yıllık yeni HIV enfeksiyon sayısının her yaştan yüzde 16 oranında azaldığını ve HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Bu enfeksiyonun en sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olduğunu ifade ederek, cinsel ilişkide korunmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Süer, enfeksiyondan korunma yolunun tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğunun da altını çizdi.

Doç. Dr. Kaya Süer: “Doğru zamanda uygun ilaç tedavisine başlanmalı”

İlaca erişimde sorun yaşanmadığı takdirde AIDS’in tedavi edilebilir hale geldiğini ve hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, ilaca erişimdeki sorunlar nedeniyle yaşanan tedavi başarısızlıklarının artık geçmişte kaldığını belirten Süer, "Günümüzde AIDS’in, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül hastalıklar listesinden çıkarılarak, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalıklar listesine alındı. Doğru zamanda uygun ilaç tedavisine başlanan hastaların kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği gösterilmiştir. HIV bulaşıcılık açısından riskli davranışları olan kişilerin testlerinin tamamlanması ile tanı konulan olgularla, hem bireyin hem de toplumun sağlığı açısından pozitif katkı sağlanacağı açıktır. Tanıları henüz konulmamış olgularda, tanıların konulması ile hastalığın yayılmasındaki roller en aza indirilebilir" dedi.

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