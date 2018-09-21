Dünya üzerinde yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli olurken, Türkiye'den de Bursa'nın ilk 100'de yer alması dikkat çekti.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, şehirlerdeki yaşam kalitesini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu. O listeye Türkiye'den birçok şehrin katıldığı görülürken, Bursa'nın 173,61 puanla ilk 100'de yer alması dikkat çekti. Bunun yanı sıra Türkiye'den ilk 100'e giren diğer şehirler; 147 puanla İzmir, 138 puanla Ankara, 113 puanla da İstanbul olarak belirlendi.

En yükseği Canberra

Bu kategoriler içerisinde listenin başına yerleşen şehir ise 227,11 puanla Canberra (Avustralya) olarak belirlendi. Yaşam kalitesi en yüksek diğer iller de 220,64 puanla Raleigh (Kuzey Karolina), 208,44 puanla Eindhoven (Hollanda), 205,48 puanla Wellington (Yeni Zelanda) , 203,17 puanla da Zürih (İsviçre) olarak görüldü.

İncelemede konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, yaşam kalitesi ile ilgili yıl içerisinde 3 bin 989 haber yansıması tespit edilirken haber adet sayısının geçtiğimiz yıl 5 bin 158 olduğu belirlendi. Araştırma, güvenlik, pahalılık, yaşam maliyeti, sağlık endeksi, satın alma gücü, trafik ve nüfusa göre şehirlerin yaşam kalitesi baz alınarak hazırlandı.