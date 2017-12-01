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01 Aralık 2017 11:50

Yaşam Vadisi 1’inci Etap’a Altın Karınca Ödülü geldi

250 milyon metrekarelik alanıyla İstanbullular için bir nefes alanı haline gelen Yaşam Vadisi 1’inci Etap, Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl düzenlenen Altın Karınca 2017 Belediyecilik Ödülleri Töreni’nde “Şehircilik Altyapısı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yaşam Vadisi 1’inci Etap’a Altın Karınca Ödülü geldi

01 Aralık 2017 11:50

Ödülü, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır ve Başkan Yardımcısı Vefa Küçükali aldı.


Bu yıl Marmara Belediyeler Birliği tarafından 7’nci düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri organizasyonu, Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşti. Ödül törenine çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ve yöneticisi katıldı. “Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Şehir Teknolojileri Yerel Kalkınma ve işbirliği” kategorilerinde verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu törende Beylikdüzü Belediyesi de yerini aldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin örnek tasarımı ile İstanbul’da büyük ses getirdiği Yaşam Vadisi 1’inci Etap Projesi, “Şehircilik Altyapısı” kategorisinde Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.


Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adına Altın Karınca Ödülü’nü, Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, Başkan Yardımcısı Vefa Küçükali,Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, İBB Başkanı Mevlit Uysal’ın elinden aldı. Törende 9 ayrı kategoride ödül alan 47 belediyeye ödülleri takdim edildi Altın Karınca Ödül Töreni’nde yarışmaya müracaat eden 262 projeden 47’si; Afet Yönetimi, Ulaşım, Kültür-Sanat, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Kurumsal Gelişim, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Şehir Teknolojileri, Yerel Kalkınma ve İşbirliği alanında ödül almaya hak kazandı.




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