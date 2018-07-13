Yaşam Vadisi 2’nci etap açılışa hazırlanıyor

Yaşam Vadisi 2’nci etaptaki çalışmaların yıl sonuna dek tamamlanarak açılışının yapılması hedefleniyor.

Gelecek nesillere bırakılacak en paha biçilmez mirasın ağaç olduğu anlayışıyla hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, 2030 Vizyonu’nda ortaya koyduğu daha yeşil bir kent hayalini adım adım gerçeğe dönüştürüyor. İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde hizmete kazandırılan 250 bin metrekarelik 1’inci etabın ardından şimdi de 2’nci etap için yoğun mesaisine aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü; çim serimi, ağaç dikimi gibi kent estetiğine uygun peyzaj düzenlemesi, bisiklet ve yürüyüş yolları yapımı, alt yapı ve üst yapı çalışmaları, elektrik alt yapısı ve aydınlatma çalışmaları ile zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 342 bin metrekarelik alana sahip olan Yaşam Vadisi 2. etabın çalışmaların tamamlanmasının ardından 2018 yılının son çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açılması hedefleniyor.

2. etapta farklı fonksiyonlar bir arada

Yaşam Vadisi 2’nci etabın açılmasıyla Beylikdüzü, 2030 Vizyonu’nda hedeflenen yeşil kent hedefine bir adım daha yaklaşacak. 1. etap ile Vira Kavşağı arasında kalan yaklaşık 342 bin metrekare alana sahip olan Yaşam Vadisi 2’nci etabın içerisinde 6.6 kilometre yaya yolu ve 2.2 kilometre bisiklet yolu bulunacak. Yaşam Vadisi 2. etapta merkez olarak belirlenen “Çekirdek” alanda Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin bulunduğu alan ile başlayan kısımda kavaklıkların içerisinde bulunan sessiz okuma bahçeleri yer alacak. Aynı alan içerisinde kütüphane ve kafe ile rekreatif birimler oluşturulacak.

Vadiye komşu bir de atletizm pisti olacak

İnsanları kentin yoğun ve yorucu havasından uzaklaştırıp doğa ile baş başa bırakacak projede 900 metrekarelik yansıma havuzu, çeşitli yaş gruplarına hitap eden modern temalı oyun alanları ile skatepark, 80 metre uzunluğunda sergi ve kültür köprüsü, orman alanı, bitki tünelleri, erguvan ağacı bahçesi, leylak bahçesi, sessiz bahçe, çiçek bahçesi gibi doğal peyzaj alanlarının yanı sıra çeşitli yaş gruplarına hitap edecek etkinlik alanları da yer alacak. Ayrıca vadi ile komşu olan eğitim vadisinin hemen yanında bir atletizm pisti oluşturulacak.

1 milyon metrekare büyüklüğünde olan ve Beylikdüzü sahile kadar uzanan 6 etaplık Yaşam Vadisi’nin 3,4,5 ve 6’ncı etabı ise 1’nci ve 2’nci etabın kurguları geliştirilerek planlanacak. Vadi tamamen bittiğinde Beylikdüzü’nde geniş bir yeşil koridor oluşturacak. Yeşilin temel tasarım öğesi olduğu projede vadinin ilk etabından sahile kadar yaya erişimi sağlanacak.